Gemini e Google Maps insieme per effettuare ricerche contestuali

Google ha gradualmente trasformato Gemini in un potente assistente digitale AI, integrando nella propria interfaccia utente dei “suggerimenti" in grado di semplificare le possibilità di ricerca. L’azienda è ora al lavoro per realizzarne uno nuovo, legato questa volta a Google Maps, che consentirà agli utenti di aggiungere rapidamente una posizione alla query di ricerca e chiedere maggiori dettagli contestualmente al luogo selezionato.

Una piccola aggiunta, ma utile

L’ultima app Google v16.4.35 beta, come scovato dal team di Android Authority, aggiunge un nuovo box legato a Google Maps che permette di chiedere a Gemini informazioni sui luoghi che vedi sullo schermo.

Come funziona? Basta aprire l’app di Google Maps, attivare Gemini e selezionare “Chiedi informazioni sul luogo". Toccando il box, il chatbot allegherà un collegamento a Google Maps alla barra di ricerca, consentendoti di porre domande contestuali a Gemini.

Immagini

(Credit: androidauthority.com)

Ad esempio, selezionando un luogo naturale come un monte e attivando il nuovo collegamento, sarà possibile chiedere a Gemini qualsiasi informazione al riguardo (quanto è alto, direzioni per raggiungerlo, etc). A quanto pare esiste, per ora, un limite, forse un bug ancora da risolvere: funzionerebbe infatti soltanto con i luoghi e le località, ma non per le città.