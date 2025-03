Gemini, con 2.0 Flash è diventato molto abile nel rimuovere... i watermark

Google ha recentemente ampliato l’accesso alle funzionalità di generazione di immagini di Gemini 2.0 Flash, che ora sfrutta appieno Imagen 3 – il suo più avanzato strumento di sintesi visiva. Ma c’è un problema: pare che l’AI sia bravissima a rimuovere i watermark dalle immagini.

Nessuna misura di protezione?

Facciamo un passo indietro: Gemini 2.0 Flash con Imagen 3 consente agli utenti di creare e modificare immagini con grande precisione. Come ogni nuova tecnologia, in seguito alla sua diffusione sono emerse anche alcune criticità forse inaspettate.

Dagli esperimenti condotti dagli utenti, infatti, si è scoperto che Gemini 2.0 Flash non solo è in grado di generare immagini di alta qualità, ma sembra anche privo di alcuni meccanismi di sicurezza fondamentali. Un esempio pratico? Sembra proprio che l’AI sia capace di rimuovere i watermark dalle immagini.

Diversi utenti Reddit e X hanno segnalato che Gemini non solo è in grado di eliminare con facilità i watermark, ma sa anche ricostruire le parti dell’immagine che erano coperte. Sebbene il sistema mostri qualche difficoltà con quelli semi-trasparenti o di grandi dimensioni, la sua efficienza nel rimuovere elementi identificativi preoccupa.

I watermark rappresentano un’importante misura di protezione per le immagini, indicando chiaramente la proprietà dei contenuti visivi. La loro rimozione potrebbe configurarsi come una violazione del copyright, e per questo motivo altri modelli di intelligenza artificiale, come Claude di Anthropic, hanno implementato barriere per impedirne l’eliminazione.

Attualmente, la funzionalità di generazione immagini di Gemini 2.0 Flash è disponibile solo negli strumenti per sviluppatori come AI Studio ed è etichettata come “sperimentale” e “non destinata all’uso in produzione”. Tuttavia, vista la crescente attenzione, è probabile che Google possa intervenire rapidamente.