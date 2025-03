Gemini 2.5 Pro: ora non serve più un abbonamento per poterlo usare

Solo una settimana fa, Google ha annunciato il lancio di Gemini 2.5, il suo ultimissimo modello di intelligenza artificiale di nuova generazione. Inizialmente, l’accesso a Gemini 2.5 Pro (sperimentale) era riservato esclusivamente agli sviluppatori e agli utenti di Gemini Advanced, ma ora l’azienda ha deciso di estendere questa opportunità a tutti – anche agli utenti free.

Le novità di casa Google e Gemini

Attraverso un annuncio, Google ha confermato nel fine settimana che Gemini 2.5 Pro (sperimentale) è ora disponibile per tutti gli utenti. Ciò significa che, oltre a sviluppatori e utenti premium, anche chi non ha un abbonamento a pagamento può testare il nuovo modello AI. L’accesso avviene tramite AI Studio e l’app Gemini.

Google ha descritto questo modello come il più avanzato finora sviluppato. Secondo un post pubblicato sul blog ufficiale, Gemini 2.5 Pro supera alcuni dei modelli di intelligenza artificiale più conosciuti nei test di riferimento relativi a scienza e matematica.

Oltre a rendere accessibile Gemini 2.5 Pro (sperimentale), Google sta lavorando per portare un’altra innovazione a un pubblico più vasto: le funzionalità video di Gemini Live. Durante il MWC 2025, Google ha mostrato le capacità di questo strumento, in grado di utilizzare la fotocamera dello smartphone per interpretare in tempo reale ciò che l’utente sta vedendo e fornire risposte pertinenti.

Al momento, questa funzione è disponibile solo per gli abbonati a Gemini Advanced, ma Google ha annunciato che verrà presto estesa ad altri utenti. Una data di lancio non è stata ancora ufficializzata, mentre Gemini 2.5 Pro risulta già disponibile per tutti.