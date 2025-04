Gemini 2.5 Flash è realtà: tra le novità anche il ragionamento ibrido

Google ha ufficialmente svelato Gemini 2.5 Flash, il nuovo arrivato nella sua sempre più ampia gamma di modelli di intelligenza artificiale. Disponibile in anteprima tramite l’API Gemini, il modello può essere utilizzato sia su Google AI Studio che su Vertex AI. Con una promessa: un livello inedito di personalizzazione nelle capacità di calcolo.

Intelligenza su misura: il primo modello a “pensiero variabile”

Secondo Google, il nuovo modello si basa su Gemini 2.0 Flash, mantenendone la velocità e il basso costo, pur apportando un “importante aggiornamento” alle capacità di ragionamento.

La vera innovazione di Gemini 2.5 Flash è infatti il suo ragionamento ibrido. Per la prima volta, gli sviluppatori potranno decidere “quanto” il modello deve pensare: sarà possibile attivare o disattivare il ragionamento e impostare un budget per ogni richiesta.

Secondo i benchmark pubblicati da Google, il nuovo modello offre ottimi risultati in ambiti come matematica, scienze, ragionamento e generazione di codice. Pur non essendo il migliore in assoluto in ogni settore, Gemini 2.5 Flash si distingue come modello “Pareto frontier”: massimizza l’equilibrio tra velocità, qualità e prezzo, senza compromettere nessuno di questi fattori.

Non solo per gli sviluppatori: Gemini 2.5 Flash è già integrato nell’app Gemini, dove è possibile testarlo direttamente insieme a nuove funzioni come Canvas, uno spazio collaborativo pensato per migliorare la scrittura di testi e la programmazione. Con questo lancio, Google consolida ulteriormente la sua strategia AI. Dopo Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash, fino alle recenti versioni 2.0 Flash e 2.0 Flash-Lite, ora l’azienda propone un modello che punta a versatilità e controllo, pensato principalmente per gli sviluppatori.