Gem4me dagli occhi degli utenti: 10 vantaggi della piattaforma

Gem4me è una piattaforma di comunicazione con una vasta scelta di possibilità per gli utenti. Comprende molti servizi tra cui Messenger ed i canali di informazione, senza dimenticare lo spazio di MarketPlace. I progettisti dell’applicazione rinnovano regolarmente il servizio, tenendo conto delle preferenze degli utenti. I suoi vantaggi primari possono essere definiti tramite le recensioni degli utenti.

Decodifica dei messaggi vocali

Su Gem4me si possono decodificare gratuitamente i messaggi vocali, per farlo basta cliccare sul tasto di decodifica presente sul file audio e apparirà subito il testo. Il servizio permette di trasformare i messaggi in testo in lingua russa e inglese, ma in caso di necessità sarà possibile tradurli in una delle 17 lingue del traduttore installato all’interno dell’applicazione, è considerato molto utile per la maggioranza degli utenti.

Gli altri servizi messenger o reti sociali o non godono di questo servizio, oppure lo offrono, ma a pagamento ad esempio Telegram dà la possibilità di decodificare i messaggi vocali solo nel caso di iscrizione premium. Per questo, l’aggiunta di questa funzione agevola in maniera significativa l’aspetto accattivante della nostra piattaforma agli occhi degli utenti.

Piattaforma blog

Nella piattaforma Gem4me è integrata inoltre una sezione con dei canali di informazione. In questa sezione si può gestire il proprio blog e acquisire follower senza crediti finanziari per la creazione di contenuti interessanti. Per i blogger è poi disponibile un revisore integrato di testo per la stesura di articoli con adeguata formattazione e immagini, il tutto senza uscire dalla piattaforma. I creatori di questi spazi pubblici possono ricevere donazioni dagli utenti, senza commissioni da parte dei progettisti. Per farlo, basta lasciare i requisiti bancari nella descrizione del proprio profilo.

Inoltre, a breve, verrà lanciata una piattaforma pubblicitaria con cui sarà la possibilità di monetizzare i contenuti. Si tratta di una promettente piattaforma per la creazione di contenuti e per un guadagno aggiuntivo tramite la conduzione di un proprio canale. Proprio per questo motivo, molti utenti la utilizzeranno in sostituzione di altri servizi utilizzati precedentemente.

Videoconferenze

La possibilità di tenere videoconferenze è senza dubbio un vantaggio non solo nel lavoro, ma anche per meeting di tipo personale. Non vi è alcuna limitazione, né per la durata della conferenza, né per il numero dei partecipanti. Di base, il numero dei partecipanti è limitato a mille persone, ma succede molto raramente che sia necessario inserire in chiamata un numero così alto di persone.

A differenza del servizio Zoom, la mancanza di limitazioni di tempo dà la possibilità di gestire nel migliore dei modi qualsiasi incontro di lavoro senza alcuna fretta. In base alle preferenze degli utenti, si può moderare la conferenza e mostrare delle presentazioni.

Modifica dei messaggi inviati

A volte si rende necessario ed estremamente importante correggere un messaggio già inviato. Quest’opzione non è ancora presente su tutte le piattaforme di comunicazione, come ad esempio nel servizio più diffuso al mondo messenger o WhatsApp.

Su Gem4me non sarà necessario cancellare il messaggio per rinviarlo nuovamente corretto, così come si fa ora con WhatsApp. Basta scegliere dal menu la voce «Modifica», e verrà subito apportata.

Un unico account per tutti i servizi

Gem4me è una piattaforma polifunzionale, sulla quale gli utenti possono accedere a diversi servizi in maniera operativa, senza la necessità di inserire ad ogni accesso di servizio il nome utente e la password.

Basta iscriversi una sola volta ai servizi per accederci poi con facilità, e non sarà necessaria un’autorizzazione aggiuntiva né per la pubblicazione di un nuovo video sul proprio blog, né per l’acquisto di merci su MarketSpace. Questo permette di risparmiare tempo, non obbligando gli utenti a memorizzare ulteriori password.

Commercio online su MarketSpace

Sulla piattaforma Gem4me è pre installato uno store virtuale, MarketSpace, in cui i venditori e i compratori di calibro internazionale scambiano quotidianamente. Gli imprenditori che hanno deciso di registrarsi in qualità di compratori su MarketSpace, apprezzano con quanta facilità si possa creare un business-account, in alcuni semplici passaggi. Questo invoglia sicuramente a prendere decisioni riguardo a un mercato business più velocemente e aiuta ad attirare nuovi utenti.

Una nuova sezione per i canali

La particolarità della piattaforma blog di Gem4me è che essa si trova in una sezione a parte. Questo viene considerato un grande vantaggio se si prende come esempio Telegram, dove tutti i canali si trovano nella lista degli utenti nella medesima chat, dove appaiono i messaggi privati.

I canali sono strutturati con l’aiuto di widget tematici, dove gli utenti possono scegliere dei canali interessanti dalla lista delle nuove proposte. Inoltre, nella nuova sezione si troverà una pagina delle notizie, che mostra le nuove pubblicazioni dei canali a cui gli utenti sono iscritti.

E inoltre, per far sì che i suggerimenti dei canali risultino attinenti alle preferenze degli utenti, durante il primo accesso nella sezione il sistema pone dei quesiti agli utenti, riguardanti i loro gusti.

Tutto senza limiti

Un’altra particolarità di Gem4me è la sua mancanza di limiti in tutti i servizi disponibili per gli utenti. La piattaforma non distingue gli utenti tra user premium e user abituali. Tutti gli utenti registrati possono inviare i file senza limite di grandezza o velocità e possono iscriversi ad un numero illimitato di canali. I progettisti del sistema sin dall’inizio non hanno apportato alcuna limitazione, ed è per questo che non vi è alcun motivo di inserire servizi a pagamento.

Tutto per tutti senza costi

Alcuni servizi possono proporre agli utenti delle funzioni totalmente gratuite. Ma ricordiamo che, sulla maggior parte delle piattaforme, famose per l’alto numero di utenti che ne fanno uso, come Vkontakte e Telegram, vengono proposti agli utenti servizi a pagamento.

Qualsiasi utente ha la possibilità di confrontare e studiare l’offerta delle diverse piattaforme, di capire quale variante si addice di più alla propria condizione. Gem4me viene scelta in genere da chi non vuole pagare per ricevere quei servizi che propone in maniera gratuita.

Un ecosistema dal formato agevole

Gli utenti sono ormai abituati a ricevere una grande scelta di funzionalità all’interno di un unico servizio. Gem4me conosce i gusti degli utenti, e suggerisce informazioni in base ai loro interessi: dalla comunicazione con il venditore fino all’acquisto della merce.