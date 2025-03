Gboard cambia look: i nuovi pulsanti sono una ventata di freschezza

Google è in vena di sperimentazioni con l’app di Gboard per Android e, da qualche giorno, ha introdotto un nuovo design per i pulsanti della tastiera.

Alcuni utenti della versione beta di Gboard, esattamente la 15.1, hanno fin da subito notato il cambiamento: i tasti delle lettere hanno assunto una forma circolare, mentre la barra spaziatrice e altri tasti funzione sono adesso contraddistinti da una forma a pillola.

Arrivano i pulsanti rotondi su Gboard, ma non tutti apprezzano

Il restyling di Gboard per Android, pur non alterando le dimensioni o la funzionalità delle aree di clic, offre un aspetto più moderno rispetto al design precedente, caratterizzato da bordi rettangolari smussati:

La nuova estetica, tuttavia, potrebbe risultare un po’ affollata per chi utilizza l’opzione “Pressione prolungata per i simboli”. Con questa modifica, infatti, i simboli non appaiono più nell’angolo superiore destro ma direttamente al di sopra della lettera, rendendo l’interfaccia meno intuitiva per alcuni utenti. Inoltre, il design circolare si discosta dall’analogia fisica con le tastiere tradizionali, dove i tasti sono generalmente quadrati o rettangolari. In ogni caso, chiunque preferisse mantenere il design classico potrebbe disabilitare i bordi dei tasti tramite le impostazioni di Gboard:

Questo cambiamento è l’ennesimo di una serie di recenti modifiche che hanno interessato Gboard, come la semplificazione del tema Dynamic Color, ridotto a due sole tonalità, e l’aggiornamento del pulsante di scelta rapida nella barra dei suggerimenti. Al momento, la novità è disponibile solo per gli utenti beta e non è chiaro se Google intenda considerare definitivi i bordi arrotondati.