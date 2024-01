Garmin Vivofit Jr.3 edizione Black Panther: - 16% su Amazon!

Stai cercando un orologio perfetto per il tuo bambino? non farti scappare l’offerta su questo meraviglioso Garmin Vivofit Jr.3 edizione Black Panther. Solo per pochissimo, avrai l’occasione di metterlo nel carrello in sconto del 16%! Un’occasione davvero imperdibile.

L’orologio perfetto per tuo figlio: Garmin Vivofit Jr.3

Garmin Vivofit Jr. 3 è molto più di un semplice orologio: è un activity tracker progettato appositamente per i bambini e, per tua fortuna, è ancora disponibile nell’edizione Black Panther Wakanda Foreer. Resistente e comodo da indossare, questo dispositivo è impermeabile fino a 50 metri e dotato di un resistente cinturino in silicone, pensato per resistere a tutte le avventure dei più piccoli! Inoltre, gode di un’autonomia della batteria che può durare fino a un anno, assicurando così un lungo e continuo monitoraggio delle attività senza preoccupazioni e senza dover rimettere l’orologio in carica con frequenza. E quando è il momento di sostituire la batteria, il processo è semplice e veloce!

Inoltre, l’app interattiva che accompagna il dispositivo trasforma l’attività fisica dei bambini in avventure coinvolgenti, permettendo loro di rivivere i momenti più emozionanti dell’Infinity Saga insieme ai loro eroi Marvel Avengers preferiti. Ogni obiettivo di attività quotidiana raggiunto viene premiato con gemme dell’Infinito, che i bambini possono utilizzare per sbloccare nuove immagini epiche degli Avengers direttamente sull’app.

Ma Garmin vívofit Jr. 3 non si limita solo a incentivare l’attività fisica: offre anche l’opportunità ai bambini di imparare movimenti di base della ginnastica, come i saltelli, il cane a faccia in giù, lo scalatore e molto altro ancora. In questo modo, il dispositivo non solo promuove uno stile di vita attivo, ma anche lo sviluppo delle capacità motorie e della coordinazione dei bambini in modo divertente e coinvolgente. L’ideale per i piccoli fan Marvel che vogliono rimanere sempre in movimento! Per cui, cosa aspetti a portalo a casa finché è in sconto del 16%!

