Garmin vívoactive 5 in SCONTO di oltre 100€ è da prendere subito

Hai deciso di acquistare uno smartwatch dalle prestazioni eccellenti senza fare sacrifici ma senza nemmeno dover spendere un occhio della testa? Allora non lasciarti scappare questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Garmin vívoactive 5 a soli 199 euro, invece che 299,99 euro.

Come puoi vedere siamo dunque di fronte uno sconto del 34% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare oltre 100 euro sul totale. Si tratta di un prezzo che si avvicina tantissimo al più basso di sempre e dunque devi fare in fretta. A questa cifra potrai scegliere tra due colorazioni: bianco avorio e lilla.

Garmin vívoactive 5: super smartwatch a prezzo Hot

Garmin vívoactive 5 è uno dei migliori smartwatch per chi è amante dello sport e a cui piace tenersi in forma. Gode infatti di oltre 30 modalità sportive professionali precaricate che ti permetteranno di scegliere il tuo allenamento sia fuori casa che all’interno. E grazie al GPS integrato e a delle funzioni professionali per monitorare le varie attività fisiche non ti sfuggirà nulla.

Potrai visualizzare tutto sul bellissimo display AMOLED da 1,2 pollici dotato di una cassa robusta da 42 mm e un cinturino in silicone morbido che non fa sudare il polso. Potrai ascoltare la musica collegando degli auricolari wireless e pagare con contactless semplicemente avvicinando lo smartwatch. E poi possiede una super batteria in grado di durare fino a 11 giorni con una ricarica completa. In pratica ti dimenticherai di ricaricarlo.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere sicuramente durerà poco. A questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Garmin vívoactive 5 a soli 199 euro, invece che 299,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.