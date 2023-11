Garmin Vivoactive 5 in offerta: il tuo alleato per benessere e sport

Il Garmin vívoactive 5 è uno smartwatch dalle prestazioni avanzate, disponibile su Amazon a un prezzo conveniente di soli 227,92€ grazie a un coupon sconto di 71,98€.

Dotato di uno schermo AMOLED da 1,2″, ultra-luminoso con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3, questo smartwatch vanta un design elegante con una lunetta in alluminio anodizzato e un cinturino in silicone da 20mm con tecnologia Quick Release.

Tra le sue caratteristiche distintive, il vívoactive 5 offre un avanzato coach del sonno, fornendo un punteggio del sonno e consigli personalizzati per migliorare la qualità del riposo. Monitora le diverse fasi del sonno e i riposi diurni, offrendo metriche importanti rilevate durante il sonno.

Con più di 30 app precaricate per sport GPS e attività indoor, questo smartwatch è versatile e adatto a registrare una vasta gamma di attività, tra cui passeggiate, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, attività per persone su sedia a rotelle e molto altro.

I benefici dell’allenamento sono evidenziati attraverso feedback a fine sessione, aiutandoti a comprendere gli effetti di ogni allenamento sul corpo e fornendo informazioni sul tempo di recupero necessario.

Il Morning Report fornisce al risveglio una panoramica sulla qualità del sonno, il livello di recupero, un calendario giornaliero e informazioni sulla variabilità della frequenza cardiaca. Puoi personalizzare il report in base alle tue preferenze.

Con tutte queste funzionalità avanzate, il Garmin vívoactive 5 si presenta come un compagno ideale per il monitoraggio completo della tua attività quotidiana e del tuo benessere complessivo. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquistalo ad un super prezzo!

