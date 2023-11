Garmin Vivoactive 5 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Garmin vívoactive 5, attualmente in offerta su Amazon a 233,92€ grazie a un coupon da 65,38€, è uno smartwatch che offre una combinazione di funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e del sonno, un design elegante e uno schermo AMOLED luminoso da 1,2 pollici.

Lo schermo AMOLED è ultra-luminoso e offre un’opzione always-on, garantendo una chiara visibilità anche in condizioni di luce intensa. La lunetta in alluminio anodizzato e il cinturino in silicone da 20 mm con tecnologia Quick Release conferiscono al dispositivo un aspetto moderno e raffinato.

Il Vivoactive 5 si distingue dai competitor grazie alla funzionalità “coach del sonno“, che fornisce un punteggio del sonno e consigli personalizzati per migliorare la qualità del riposo. Il dispositivo monitora le diverse fasi del sonno e i riposi diurni, fornendo importanti metriche rilevate durante il sonno.

Con oltre 30 app precaricate per sport GPS e attività indoor, tra cui passeggiate, corsa, ciclismo e nuoto in piscina, il vívoactive 5 è versatile per monitorare una vasta gamma di attività. Dopo ogni allenamento, il dispositivo fornisce feedback sulle prestazioni e sulla necessità di recupero.

Il Morning Report, ricevuto al risveglio, offre una panoramica sulla qualità del sonno, il livello di recupero, un calendario giornaliero e informazioni sulla variabilità della frequenza cardiaca.

Con funzionalità come Garmin Pay per i pagamenti senza contatto, GPS integrato, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e un’autonomia della batteria fino a 11 giorni, il Garmin vívoactive 5 è una scelta completa per chi cerca uno smartwatch che unisca stile e performance. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un ottimo prezzo!

