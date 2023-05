Garmin Venu Sq Music: su Monclick il RISPARMIO è SICURO

Una durata della batteria fino a 6 giorni, un display perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole, GPS integrato e un monitoraggio del benessere personale attivo 24 ore su 24. Il Venu Sq Music Edition è uno degli smartwatch dal miglior rapporto qualità prezzo di Garmin, con la funzionalità esclusiva di musica e playlist direttamente sull’orologio senza avere la necessità di avere con sé lo smartphone. Su Monclick è in offerta speciale a 159,90 euro, a fronte di un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 249,90 euro.

Garmin Venu Sq Music in sconto del 36% su Monclick

Uno smartwatch ideale per chi vuole migliorare il proprio benessere contando su alcune funzionalità esclusive come musica e playlist senza smartphone. Con al polso il Garmin Venu Sq Music puoi monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, la qualità del riposo notturno e il livello di stress. In più hai l’opportunità di svolgere allenamenti personalizzati, tra cui Pilates e yoga, oltre a poter scegliere tra oltre 20 profili di sport precaricati (c’è anche il golf). Insieme al GPS integrato, il Venu Sq offre i pagamenti contactless grazie all’integrazione di Garmin Pay e una durata della batteria fino a 6 giorni.

Oltre al risparmio di 90 euro e la consegna gratuita, con Monclick puoi usufruire anche del pagamento in tre comode rate da 53 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

Cogli al volo l'ultima offerta di Monclick sul Garmin Venu Sq Music

