Garmin Venu SQ, metti al polso un LUSSO di smartwatch (-41%)

Non hai un minuti da perdere, non quando hai l’occasione di mettere al polso uno smartwach unico come Garmin Venu SQ. Se da tempo desideravi un prodotto di prima qualità, allora questo non te lo puoi perdere per nessuna ragione.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, di Garmin ti puoi fidare in ogni occasione. Approfitta del 41% di sconto e porta a casa il tuo gioiellino a soli 117,99€ ora su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servii Prime attivi sul tuo account.

Garmin Venu Sq: mettilo al polso e non farne più a meno

Sei alla ricerca di un orologio smart che sia pratico, funzionale e al contempo possa essere indossato sempre e comunque, con Garmin Venu SQ non sbagli.

Questo smartwatch ha un design elegante e moderno, è il compagno perfetto se ami fare sport e avere uno stile di vita attivo.

Ma attenzione, non è solo per gli sportivi il prodotto perfetto: il suo display a colori ti permette di visualizzare in modo chiaro e dettagliato tutte le informazioni che vuoi, come ad esempio il battito cardiaco, le calorie bruciate o i passi compiuti.

Dotato di una batteria che dura fino a 6 giorni in modalità smartwatch, è in grado di monitorare il tuo sonno e darti consigli per migliorarne la qualità.

Ma non finisce qui! Ricevi notifiche, ascolti musica e utilizzi la funzione di pagamento contactless per effettuare acquisti in modo semplice e veloce.

Insomma, è come mettere al polso un vero e proprio assistente completo. Non te lo perdere ora in promozione su Amazon, completa immediatamente l’acquisto e portalo a casa con soli 117€ su Amazon grazie allo sconto.

