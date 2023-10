Garmin Venu Sq in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (30%)

Il Garmin Venu Sq è un eccellente smartwatch sportivo attualmente in vendita con uno sconto del 30%, al prezzo di 139,00€ invece di 199,99€. Questo dispositivo offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono una scelta ideale per coloro che cercano un orologio intelligente in grado di monitorare la salute e offrire funzionalità smart avanzate.

Una delle caratteristiche più interessanti del Garmin Venu Sq è la funzione “Body Battery“, che misura i livelli di energia del corpo per aiutarti a capire quando sia il momento migliore per allenarti o riposarti. Inoltre, il dispositivo offre allenamenti precaricati, tra cui esercizi cardio, forza funzionale, yoga e Pilates, consentendoti di seguire facilmente un programma di allenamento.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca è costante e fornisce avvisi se i tuoi battiti sono troppo alti o troppo bassi quando sei a riposo. Questa funzione è utile per valutare l’intensità dell’attività fisica in diversi contesti, anche sott’acqua, grazie alla resistenza all’acqua dell’orologio.

Il sensore Pulse Ox ti consente di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, sia di giorno che di notte, fornendo importanti informazioni sulla salute. Infine, il Garmin Venu Sq funge anche da smartwatch completo, consentendo di ricevere notifiche direttamente sull’orologio, come messaggi di testo ed e-mail quando è collegato a uno smartphone compatibile. Inoltre, supporta Garmin Pay per pagamenti contactless.

Insomma, come avrai ormai capito il Garmin Venu Sq offre una vasta gamma di funzionalità di monitoraggio della salute e prestazioni sportive, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch versatile a un prezzo conveniente. Con uno sconto del 30%, questa è un’opportunità da non perdere.

