Garmin Venu Sq: l'EPICO smartwatch a prezzo IMBATTIBILE (-31%)

Si sa che i Garmin non scendono quasi mai di prezzo, per cui questa è un’opportunità davvero unica, anche perché il ribasso è vicino al minimo storico. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Venu Sq a soli 138 euro, invece che 199,99 euro.

Questo sconto del 31% ti permette di risparmiare quasi 62 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede, in questo momento, anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Insomma non c’è davvero tempo da perdere. Se vuoi al polso uno smartwatch bello e prestante è sicuramente un affare.

Garmin Venu Sq: lo smartwatch dei sogni è una realtà

Oggi se fai veloce puoi realizzare un sogno e metterti al polso uno degli smartwatch più belli e performanti di sempre. Garmin Venu Sq si presenta con uno schermo quadrato da 1,3 pollici, lunetta in alluminio e cinturino in silicone. Un display LCD touch molto sensibile e fluido che rimane visibili anche alla luce del sole che lo colpisce in pieno.

Puoi monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, i livelli di stress, di rilassamento e tanto altro. Nonché ricevere notifiche di chiamate, messaggi (anche WhatsApp, Telegram ecc…), e-mail ed eventi programmati sul calendario. Avrai anche la possibilità di pagare direttamente con il tuo polso grazie al modulo NFC e a Garmin Pay. Rimani in forma con le oltre 20 modalità sportive e tieni traccia dei Km percorsi e delle calorie bruciate. Grazie al GPS integrato saprai esattamente dove sei stato senza la necessità di avere dietro il tuo smartphone.

Non perdere troppo tempo perché questa è un offerta destinata a durare poco. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu Sq a soli 138 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.