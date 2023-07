Garmin Venu Sq 2 a PREZZO SHOCK ancora per poche ore (-85€)

Mancano ormai poche ore alla chiusura del Prime Day ma se fai veloce puoi ancora dare un colpo di coda e accaparrarti una smartwatch eccezionale a un prezzo bassissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Venu Sq 2 a soli 184,90 euro, invece che 269,99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Goditi questo sconto del 32% circa e risparmia quindi 85 euro sul totale. Inutile dire che questa è una promozione da prendere al volo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È sempre un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime.

Garmin Venu Sq 2: adesso è un vero affare

Questo è uno degli smartwatch più acquistati e apprezzati visto il suo rapporto qualità prezzo davvero eccezionale. Oggi però puoi avvalerti anche di uno sconto, grazie alle offerte Prime Day, e quindi è un vero affare.

Ha un generoso display AMOLED da 1,4 pollici perfettamente leggibile anche alla luce del sole e molto fluido al tatto. Ha il GPS integrato con cui potrai tracciare i tuoi percorsi in modo preciso e senza avere dietro il tuo smartphone. Puoi avvalerti delle oltre 25 applicazioni per lo sport e il fitness preinstallate e sincronizzare le tue attività con Garmin Connect. È dotato di una super batteria in grado di durare per 11 giorni con una singola ricarica ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Insomma un vero portento che oggi potrai avere a pochissimo. Quindi non perdere l’occasione, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu Sq 2 a soli 184,90 euro, invece che 269,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.