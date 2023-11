Garmin Venu SQ 2 in offerta a soli 169€ (-43%) su Amazon

Il Garmin Venu Sq 2 è molto più di un semplice smartwatch: è un compagno intelligente progettato per migliorare il tuo stile di vita attivo. Attualmente in offerta a soli 169,99€ invece di 298,00€, questo smartwatch è un concentrato di tecnologia e stile.

Il cuore di questo smartwatch è un display AMOLED da 1,4″, che non solo offre colori vibranti ma è anche leggibile in ogni situazione. Con una superficie di visualizzazione aumentata del 17% rispetto alla serie precedente, garantisce un’esperienza visiva coinvolgente. La modalità always-on ti permettono di avere l’ora e le notifiche sempre a portata di sguardo.

Uno dei punti di forza del Venu Sq 2 è la super autonomia della batteria. In modalità smartwatch, può durare fino a 11 giorni, quasi il doppio rispetto alla serie precedente. Anche in modalità GPS, offre un’impressionante durata della batteria fino a 26 ore. Questo significa che puoi monitorare la tua salute 24/7 senza dover preoccuparti di ricaricare l’orologio ogni sera.

Il Venu Sq 2 non si limita a monitorare le tue attività sportive; offre anche una gamma completa di funzioni per il monitoraggio della salute quotidiana. Grazie ai sensori cardio e SpO2, puoi tenere traccia del tuo battito cardiaco, della saturazione di ossigeno nel sangue e molto altro. Body Battery, stress, età fitness, respirazione, Sleep Score, ciclo mestruale e persino funzioni specifiche per la gravidanza sono tutte a tua disposizione.

Il Garmin Venu Sq 2 è il partner ideale per chiunque voglia unire funzionalità avanzate, autonomia eccezionale e design elegante in un unico dispositivo. Sfrutta l’offerta attuale per portare a casa questo smartwatch all’avanguardia ad un prezzo imperdibile!

