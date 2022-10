Garmin Venu: smartwatch STUPENDO a un prezzo PAZZESCO (-42%)

Quando vuoi il meglio puoi scegliere tra pochi modelli, uno di questi è certamente Garmin. Oggi potrai avere uno degli smartwatch migliori di sempre a quasi la metà del suo prezzo originale. Se fai presto puoi acquistare su Amazon Garmin Venu a soli 219 euro, invece che 379,99 euro.

Questo smartwatch ha tutte le caratteristiche di un prodotto top, senza rinunciare a niente. Elegante da indossare, anche per eventi importanti. Possiede un display circolare AMOLED molto luminoso e robusto. Ha un cinturino in silicono morbido, estremamente comodo da avere al polso anche per ore. Infine è perfettamente compatibile sia per iOS che per Android.

Oggi grazie ad Amazon puoi avere il meglio a un prezzo super vantaggioso. Non credo che ci siano molti pezzi disponibili con questo sconto, per cui ti conviene sbrigarti. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello il bellissimo Garmin Venu a soli 219 euro.

Garmin Venu: GPS integrato e tante personalizzazioni

Grazie al GPS integrato saprai esattamente dove sei e potrai tracciare i tuoi percorsi in modo preciso. Scegli tra oltre 20 app precaricate nel tuo Garmin Venu e dedicati allo sport che preferisci. Misura i livelli di energia nel tuo corpo, lo stress, il tuo modo di respirare durante il giorno e frequenza cardiaca.

Una volta che lo avrai associato al tuo smartphone potrai ricevere e-mail, messaggi, avvisi e chiamate direttamente al polso. Portai anche rispondere con dei messaggi predefiniti quando sei di fretta o non puoi tirare fuori il tuo cellulare. Carica le playlist che ti piacciono e ascoltale dove vuoi, ti bastano degli auricolari collegati. Non serve nemmeno una connessione internet.

Un vero gioiello, che oggi grazie a questa offerta di Amazon, puoi avere con uno sconto del 42%. Non aspettare che sia troppo tardi, approfitta subito dell’offerta e acquista il tuo Garmin Venu a soli 219 euro, invece che 379,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.