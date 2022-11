Garmin Venu scontato di 159€ su eBay: sfrutta questo COUPON

Non perdere tempo, questa offerta potrebbe non essere più disponibile tra poco. Acquista ora il fantastico Garmin Venu a soli 220,99 euro, invece di 379,99 euro. Si tratta di una promozione disponibile solo su eBay. Ma cosa devi fare per ottenere questo super sconto?

Semplicemente dovrai inserire il codice coupon REGALI22 direttamente in carrello prima del check out. Inoltre, grazie alla possibilità di pagare con PayPal hai anche diritto a rateizzare l’importo in 3 comode tranche a tasso zero.

Con questo ordine risparmi ben 159 euro. Mettilo al polso e scopri tutta la sua resistenza e praticità. Grazie al Corning Gorilla Glass 3 e alla ghiera in acciaio inossidabile è molto resistente e adatto ad ogni situazione.

Garmin Venu a un prezzo sbalorditivo, solo su eBay

Affrettati perché questa occasione non dura in eterno. Salvo esaurimento scorte, oggi acquisti il Garmin Venu a soli 220,99 euro, invece di 379,99 euro. Inserisci il codice coupon REGALI22 direttamente al check out e inizia subito il risparmio.

Con questo smartwatch avrai chiaro l’intero quadro della tua salute. Potrai monitorare l’energia del tuo corpo. In questo modo saprai quando è il momento migliore per allenarsi. Ma non è tutto. Infatti, i suoi sensori rilevano la saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress, l’idratazione del tuo corpo, la frequenza cardiaca e il ciclo mestruale.

Insomma, non basta un articolo per descrivere tutte le funzionalità di questo prodotto incredibile. Risparmia 159 euro grazie al codice coupon REGALI22 di eBay. Acquista subito l’eccezionale Garmin Venu a soli 220,99 euro, invece di 379,99 euro.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.