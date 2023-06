Garmin VENU al MINIMO SORICO su Amazon con lo sconto del 51%

Oggi ti segnalo questa offerta da brividi che trovi in esclusiva su Amazon per avere uno dei migliori smartwatch sul mercato a un prezzo super conveniente. Non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello Garmin VENU a soli 169,99 euro, invece che 349,99.

Non darti pizzicotti perché non stai sognando, è tutto vero. Oggi grazie a uno sconto pazzesco del 51% puoi risparmiare ben 180 euro. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Garmin VENU: il mitico smartwatch scende dall’Olimpo

Inutile girarci intorno, Garmin VENU è uno dei migliori smartwatch che ci sono ma il prezzo di listino non è certo uno scherzo. Oggi però lo sconto del 51% di Amazon lo ha sgretolato e adesso il prezzo è accessibile. Si presenta con un bellissimo schermo da 1,2 pollici rotondo, molto luminoso. È anche leggero è ha un cinturino che non fa sudare il polso nemmeno dopo averlo tenuto per tutto il giorno.

È dotato di un sensore molto preciso che tiene traccia del tuo stato di salute in tempo reale. Potrai visualizzare le rilevazioni anche nell’app dedicata che puoi scaricare gratuitamente. È resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una batteria in grado di durare per 5 giorni con una sola ricarica.

Questa è una di quelle offerte dove la velocità farà la differenza, per cui fai presto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin VENU a soli 169,99 euro, invece che 349,99. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.