Garmin Swim 2: smartwatch per il nuoto SENZA RIVALI al 20%

Che tu sia un appassionato di nuoto o un professionista sicuramente sarai felice di sapere che in questo momento puoi avere il migliore smartwatch per questo sport a un prezzo conveniente. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Garmin Swim 2 a soli 199,99 euro, invece che 249,99 euro.

Approfitta dunque di questo sconto del 20% che ti fa risparmiare ben 50 euro sul totale. Potrai metterti al polso uno smartwatch dalle prestazioni incredibili che monitorata il tuo corpo mentre nuoti in modo preciso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Swim 2: perfetto anche fuori dall’acqua

Ovviamente questo smartwatch dà il suo meglio nell’acqua, riuscendo a tracciare con precisione la frequenza cardiaca, la distanza che percorri e il numero di bracciate che fai. Tuttavia è perfetto anche fuori dall’acqua. Ad esempio, grazie GPS integrato, potrai tracciare i tuoi percorsi in modo preciso, personalizzare i tuoi allenamenti e ricevere le notifiche di e-mail, messaggi e avvisi.

Ha un display rotondo da 26,3 mm con un cinturino in silicone che non fa sudare il polso e un vetro rinforzato. Pesa solo 36 g ed è veramente molto comodo. Ovviamente è resistente all’acqua fino a 50 metri ed è compatibile sia con iPhone che con Android. E possiede una super batteria in grado di durare fino a 7 giorni con una sola ricarica.

Se vuoi un personal trainer al polso per il nuoto e non solo questo è sicuramente il wearable che fa per te. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Garmin Swim 2 a soli 199,99 euro, invece che 249,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.