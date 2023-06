Garmin Swim 2 in offerta su Amazon: il miglior smartwatch per la piscina?

Il Garmin Swim 2 è uno smartwatch progettato specificamente per il nuoto in piscina e in acque libere. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 12%, al prezzo di 219,00€. Questo smartwatch offre una lunga autonomia della batteria, con 7 giorni di durata in modalità smartwatch, 72 ore in modalità piscina e 13 ore in modalità GPS. Grazie al GPS integrato, puoi allenarti e monitorare le tue prestazioni in qualsiasi specchio d’acqua, che sia una piscina, un lago o un fiume.

Il Garmin Swim 2 offre una serie di funzioni specifiche per il nuoto in piscina, inclusa la capacità di monitorare il recupero automatico. Puoi anche utilizzare la funzione Critical Swim Speed, che ti aiuta a guidare il tuo allenamento e a tenere traccia dei tuoi progressi. Questa funzione corrisponde approssimativamente alla tua velocità di soglia anaerobica. Puoi personalizzare i tuoi allenamenti utilizzando l’app Garmin Connect e sincronizzarli direttamente sull’orologio. In questo modo, durante la tua sessione di allenamento, riceverai avvisi in tempo reale in base agli obiettivi e alle impostazioni che hai creato.

Il Garmin Swim 2 offre anche funzioni di monitoraggio avanzate, come il rilevamento delle zone di intensità, il conteggio delle calorie bruciate e il calcolo dell’effetto di allenamento aerobico e anaerobico. Queste informazioni ti aiutano ad allenarti in modo più intelligente ed efficace, massimizzando i benefici del tuo allenamento. Oltre alle funzioni specifiche per il nuoto, puoi utilizzare il Garmin Swim 2 anche per attività come la corsa, il ciclismo ed esercizi cardio. In questo modo, l’orologio diventa un compagno versatile per il tuo fitness complessivo. In conclusione, il Garmin Swim 2 è uno smartwatch dedicato al nuoto che offre una vasta gamma di funzioni per il monitoraggio delle prestazioni in acqua. Con il suo GPS integrato, la capacità di personalizzare gli allenamenti e il monitoraggio avanzato, è un valido strumento per gli appassionati di nuoto che desiderano migliorare le proprie prestazioni e raggiungere i propri obiettivi di fitness. Non farti scappare questa offerta!

