Garmin Swim 2: il miglior smartwatch da nuoto è in offerta su Amazon

Se sei un appassionato nuotatore o vuoi monitorare la tua performance in piscina, l’orologio Garmin Swim 2 è l’accessorio perfetto. Questo orologio GPS connesso offre una serie di funzioni di nuoto avanzate e ora puoi acquistarlo a un prezzo scontato su Amazon.

Attualmente, il Garmin Swim 2 è in offerta con uno sconto del 20%, al prezzo di soli 199,99€ invece di 249,99€, risparmiando così il 20% sul prezzo consigliato.

L’orologio Garmin Swim 2 è progettato appositamente per i nuotatori e offre una serie di funzioni dedicate a migliorare la tua esperienza in piscina. Dotato di uno schermo a colori da 1 pollice in alta definizione, puoi facilmente monitorare le tue prestazioni durante il nuoto.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è il cardio polso Garmin Elevate TM, che funziona anche in acqua. Questo ti permette di tenere traccia della tua frequenza cardiaca senza dover indossare una fascia toracica durante il nuoto.

Con un accelerometro e vibrazioni integrate, l’orologio offre una varietà di funzioni di nuoto, tra cui il monitoraggio GPS e della frequenza cardiaca in acqua. Puoi registrare il tempo e la distanza dei tuoi allenamenti e persino guidare il tuo allenamento con la funzione Critical Swim Speed.

Non perdere questa opportunità di acquistare l’orologio Garmin Swim 2 a un prezzo scontato del 20% su Amazon. Sia che tu sia un nuotatore serio o desideri migliorare il tuo allenamento in piscina, questo orologio ti offrirà tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Ordina oggi stesso e inizia a monitorare le tue prestazioni in modo più intelligente e efficace.

