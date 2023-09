Il Garmin Instinct Solar torna a un PREZZO PAZZO

Solo Online su Unieuro hai la possibilità di acquistare il fantastico e ultra resistente Garmin Instinct Solar a un prezzo pazzo. Mettilo in carrello a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Ecosostenibile, è perfetto per lunghe sessioni all’aperto senza la possibilità di ricaricarlo. Infatti, questo modello avanzato è dotato di ricarica solare, ideale durante le escursioni anche più estreme. Ti ricordiamo che con Unieuro, oltre a questo ottimo risparmio hai anche due agevolazioni.

La prima riguarda la spedizione. Infatti, inclusi nell’offerta hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. La seconda, invece, riguarda il pagamento. Selezionando PayPal come metodo di pagamento hai la possibilità di pagare il tuo ordine in 3 comode rate a tasso zero da soli 66,66 euro al mese. Un’occasione unica che merita davvero di diventare tua.

Garmin Instinct Solar: lo sportwatch senza paura

Il Garmin Instinct Solar 45mm è stato progettato per resistere. Infatti, tutte le sue componentistiche possono tranquillamente affrontare situazioni estreme grazie anche alla cassa in polimeri fibrorinforzati, lente resistente Corning Gorilla e batteria con ricarica solare. Questo smartwatch, dotato di un design di carattere, non passa di certo inosservato. Rispondendo agli standard militari USA 810 per la resistenza termica, gli urti e l’acqua – impermeabile a 100 metri – è eccellente.

Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

