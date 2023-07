Garmin Instinct Solar ricondizionato in condizioni eccellenti (-106€)

Hai mai provato un prodotto ricondizionato? Se la tua risposta è sì allora sicuramente sai quanto siano ottime occasioni. Se invece non lo hai ancora fatto oggi puoi rimediare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Instinct Solar ricondizionato a soli 193,71 euro, invece che 299,99 euro.

Se fai presto dunque puoi avere uno degli smartwatch migliori di sempre a un prezzo da non credere. Il prodotto è ricondizionato, perfettamente funzionante e in condizioni eccellenti. È coperto dalla garanzia Amazon Renewed per un anno intero e quindi puoi stare tranquillo. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Garmin Instinct Solar: ricondizionato come nuovo

Come ti dicevo non dovrai preoccuparti del fatto che possa non funzionare come dovrebbe. Anche perché, nel raro caso che succeda, avrai diritto entro un anno a chiedere il rimborso o la sostituzione del prodotto. Parlando invece di specifiche, siamo di fronte a un dispositivo che ha pochi rivali, con un bellissimo display rotondo perfettamente visibile in qualsiasi condizione. È comodissimo e leggero.

Sarà in grado di fare immersioni subacquee fino a 100 metri senza problemi. Possiede il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso, nonché tantissime funzioni per lo sport. Potrai monitorare ogni cosa del tuo corpo per rimanere in forma. E poi ha una batteria in grado di durare praticamente all’infinito. Grazie alla ricarica solare potrai usarlo per 54 giorni consecutivi.

Insomma questa non è un’offerta che non puoi farti scappare. Se è da un po’ di tempo che stai aspettando l’occasione giusta allora oggi è arrivata. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct Solar ricondizionato a soli 193,71 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.