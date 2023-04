Garmin Instinct Solar: lo smartwatch per chi non si accontenta (-45%)

Il Garmin Instinct Solar è un device che non delude le aspettative. Costruito per durare, questo smartwatch è dotato di una batteria che può essere alimentata anche con l’energia solare. Questo eccezionale dispositivo oggi è in super sconto del 45% su Amazon, ciò significa che lo puoi acquistare ad un prezzo ridicolo di soli 220 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero se usufruirai del servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

Garmin Instinct Solar: non puoi trovare di meglio a questo prezzo

Il Garmin Instinct Solar rispetta gli standard militari MIL-STD-810 per resistenza termina, urti e impermeabilità (fino a 100 metri), il che lo rende adatto per le attività all’aperto più estreme.

Una delle caratteristiche più interessanti del Garmin Instinct Solar è la sua autonomia. In funzione delle condizioni di utilizzo e della luce solare, la carica può durare fino a 54 giorni in modalità smartwatch. Ciò lo rende ideale per chi ama fare escursioni e attività all’aria aperta, senza doversi preoccupare di dover ricaricare frequentemente la batteria del proprio dispositivo.

Il sensore Pulse Ox è un’altra funzione utile del Garmin Instinct Solar. Questo sensore permette di monitorare l’acclimatazione all’altura e l’ossigenazione del sangue, il che può essere particolarmente utile per gli atleti che si allena in quota o per chi vive in zone montane.

Il Garmin Instinct Solar è anche dotato di GPS, GLONASS e Galileo. Questi tre strumenti sono i tuoi migliori alleati negli ambienti naturali più selvaggi e impervi, come le montagne o le foreste dense. Inoltre, il dispositivo è compatibile con gli smartphone iPhone e Android, il che lo rende facile da utilizzare e da integrare nella propria vita quotidiana.

In sintesi, il Garmin Instinct Solar è un device resistente, affidabile e adatto per le attività all’aria aperta più estreme. Con lo sconto pazzesco del 45% su Amazon, è un’occasione da non perdere. Compralo subito ad un prezzo stracciato di soli 220,00 euro, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.