Garmin Instinct Solar: l'indistruttibile a soli 199€ anziché 350€

Incredibile l’offerta ora disponibile su Unieuro grazie al volantino I Natalissimi. Oggi acquisti il fantastico Garmin Instinct Solar a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Uno sconto pazzesco per questo smartwatch indistruttibile, perfetto per l’avventura. Tra l’altro, con Unieuro hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Approfittane subito, prima che le scorte finiscano.

Garmin Instinct Solar: prezzo super scontato per questo super smartwatch

Scegli Garmin Instinct Solar, lo smartwatch super resistente che ti offre ancora più autonomia grazie all’integrazione di una ricarica solare. Grazie a questo sistema integrato hai fino a 54 giorni in modalità smartwatch di autonomia. Vivi l’esperienza di autonomia della batteria senza precedenti. La sua robustezza e resistenza sono altre due caratteristiche speciali. Realizzato secondo gli standard militari, può accompagnarti ovunque.

Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 66,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

