Garmin Instinct 2S in offerta su Amazon: si ricarica (anche) con il solare!

Nel mondo delle tecnologie indossabili, pochi dispositivi possono offrire la combinazione di robustezza, prestazioni e innovazione come il Garmin Instinct 2S Solar Smartwatch. E ora, grazie all’offerta esclusiva su Amazon con uno sconto del 8%, puoi godere di tutte queste straordinarie funzionalità a soli 366,04€.

Il Garmin Instinct 2S ha più di qualche asso nella manica che lo distinguono dagli altri smartwatch dedicati a chi ama le attività outdoor. Tanto per iniziare? E’ equipaggiato con un sistema di ricarica solare.

La lente Power Glass cattura l’energia solare per prolungare l’autonomia della batteria, consentendo fino a 51 giorni di utilizzo in modalità smartwatch e fino a 28 ore con il GPS attivo. Questa funzionalità si rivela fondamentale per gli amanti delle attività outdoor che necessitano di lunghe durate senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

Il design rugged del Garmin Instinct 2S Solar è progettato per resistere a urti e temperature estreme, garantendo la massima durata nel tempo. La tecnologia QuickFit permette di cambiare cinturini in modo rapido e semplice, adattandosi al tuo stile e alle tue esigenze senza rinunciare all’affidabilità.

Con oltre 30 app preinstallate, questo smartwatch si dimostra un compagno completo per la tua attività fisica. Puoi praticare una vasta gamma di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento, fornendo dati preziosi come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molto altro.

La navigazione GPS è un altro punto di forza del Garmin Instinct 2S Solar. Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione più precisi. Grazie all’altimetro, al barometro, alla bussola e alla funzione TracBack, hai tutto il necessario per raggiungere la tua meta in modo sicuro ed efficiente.

Questo smartwatch offre un’ampia gamma di funzioni utili nella vita di tutti i giorni, come la visualizzazione delle notifiche sul display, il pagamento in modalità contactless con Garmin Pay e l’invio automatico di SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti in caso di incidente.

Il Garmin Instinct 2S Solar Smartwatch rappresenta un compagno ideale per gli amanti delle attività all’aperto e degli sport, offrendo prestazioni avanzate e durata eccezionale. Approfitta di questa eccezionale offerta su Amazon e porta a casa questa tecnologia all’avanguardia a un prezzo vantaggioso.

