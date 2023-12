Garmin Instinct 2S in offerta: indistruttibile e impermeabile fino a 100m

Il robusto smartwatch Garmin Instinct 2S, contraddistinto da un design ultra resistente, è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, al prezzo irresistibile di 243,15€ invece di 299,99€.

Con un’ampia gamma di funzionalità, questo smartwatch è impermeabile fino a 100 metri, resistente a urti e temperature estreme. La batteria migliorata offre un’autonomia eccezionale fino a 21 giorni in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione.

Instinct 2S presenta oltre 30 app precaricate per una varietà di sport, offrendo metriche avanzate di allenamento, tra cui dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base a temperatura e quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molto altro.

La navigazione GPS è potenziata, con il supporto di più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione precisi. Dotato di altimetro, barometro e bussola, Instinct 2S ti fornisce tutto il necessario per raggiungere la tua destinazione.

Questo smartwatch offre funzionalità complete, tra cui la visualizzazione di notifiche, l’invio di SMS di emergenza e la personalizzazione del quadrante. Approfitta subito di questa straordinaria offerta su Amazon e aggiorna il tuo smartwatch con il Garmin Instinct 2S!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.