Garmin Instinct 2S da 40mm, 30 app sport e 21gg di autonomia (-17%)

È da un po’ che stai osservando i vari e-commerce per trovare il momento giusto per metterti al polso il tuo smartwatch preferito? Allora oggi il momento è arrivato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Instinct 2S a soli 249,90 euro, invece che 299,99 euro.

Una grandissima promozione dunque per uno dei migliori smartwatch in commercio. Grazie allo sconto del 17% puoi risparmiare 50 euro sul totale. Con questo wearable al polso puoi fare di tutto, dallo sport, ai pagamenti contactless, passando per il monitoraggio della salute e le notifiche. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Garmin Instinct 2S: smartwatch straordinario

C’è poco da dire, questo è uno smartwatch che nel suo genere ha davvero pochi rivali e oggi lo puoi avere a un prezzo molto più basso. Intanto ha un design pensato per gli amanti dello sport, per cui è robustissimo, impermeabile fino a 100 metri e resistente alle temperature estreme.Ha un bellissimo display visibile in qualsiasi condizione di luce e un cinturino molto comodo.

Potrai scegliere una delle oltre 30 app precaricate per svolgere il tuo sport preferito o un’attività fisica per restare in forma. Ha la navigazione tramite GPS integrata e puoi visualizzare le notifiche di chiamate, messaggi e tanto altro mentre è collegato al tuo smartphone. E da non dimenticare la super batteria in grado di durare per 21 giorni in modalità smartwatch.

Stai davvero ancora leggendo? Ora basta! Il tempo è un nemico spietato. Prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2S a soli 249,90 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

