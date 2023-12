Garmin Instinct 2 in offerta (-22%) su Amazon: è impermeabile fino a 100m

Il Garmin Instinct 2 è un smartwatch progettato per coloro che cercano un dispositivo robusto e ricco di funzionalità, adatto a uno stile di vita attivo e avventuroso. Con un design rugged distintivo, questo smartwatch si fa notare per la sua resistenza e versatilità.

L’orologio Garmin Instinct 2 è attualmente in offerta con uno sconto del 22%: oggi può essere tuo a soli 233,00€ anziché il prezzo consigliato di 299,99€.

Con la certificazione di impermeabilità fino a 100 metri, è in grado di resistere agli urti e alle temperature estreme. Questo lo rende un compagno ideale per attività all’aperto e avventure avventurose. Inoltre, la batteria di nuova generazione offre un’eccezionale autonomia fino a 28 giorni in modalità smartwatch e 30 ore in modalità GPS, garantendo che l’Instinct 2 sia pronto per affrontare le sfide più impegnative.

Con oltre 30 app preinstallate, questo smartwatch è progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati di sport e fitness. Offre metriche avanzate di allenamento, tra cui dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base a temperatura e altitudine, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molte altre.

Per gli amanti del fitness, l’Instinct 2 offre la possibilità di seguire i piani di allenamento Garmin Coach per raggiungere obiettivi specifici nel running. In alternativa, è possibile scaricare workout fitness predefiniti e lasciarsi guidare dall’Instinct durante l’intera routine di allenamento.

Questo smartwatch non si limita alle attività sportive, ma è anche un completo dispositivo smart. Puoi visualizzare le notifiche direttamente sul display e inviare un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto, o automaticamente in caso di incidente. Non perdere questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.