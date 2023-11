Garmin Index S2 in offerta: il prezzo crolla a meno di 100€

Quando si parla di monitoraggio della salute e del fitness, la Garmin Index si distingue come una bilancia impedenziometrica che va ben oltre la sua funzione principale. Progettata per aiutarti a tenere sotto controllo il tuo peso forma e i tuoi progressi nell’alimentazione e nello sport, questa bilancia smart offre un approccio olistico al benessere.

Grazie al Black Friday 2023 di Amazon, oggi questa straordinaria bilancia smart può essere tua a solamente 99€, con un robusto risparmio sul suo normale prezzo.

Una delle caratteristiche distintive della Garmin Index è la sua funzione impedenziometrica avanzata. Oltre a fornire il peso corporeo, questa bilancia intelligente offre una visione completa della salute, mostrando la massa grassa, magra, ossea e l’acqua corporea. Questa approfondita analisi fornisce agli utenti dati preziosi per valutare il loro stato di salute complessivo.

Dopo ogni misurazione, la bilancia sincronizza automaticamente i dati raccolti con l’account Garmin Connect dell’utente.

La Garmin Index supporta fino a 16 profili utente, rendendola ideale per famiglie, compagni di squadra o amici che desiderano tenere traccia dei loro obiettivi e progressi individuali. Ogni utente può sincronizzare e visualizzare le proprie misurazioni personali sull’account Garmin Connect, offrendo un approccio personalizzato al monitoraggio della salute.

La funzione di archiviazione cloud offre un ulteriore livello di sicurezza. Con una crittografia che raggiunge il livello di certificazione di sicurezza ISO/IEC 27018, la Garmin Index garantisce la protezione dei dati degli utenti, superando gli standard più severi di sicurezza dati.

La Garmin Index si pone come una soluzione avanzata e affidabile per coloro che desiderano prendersi cura della propria linea. Offrendo analisi dettagliate, connettività avanzata e sicurezza dei dati, questa bilancia smart si inserisce perfettamente nell’ecosistema Garmin dedicato alla salute e al fitness. Non farti scappare questa offerta e acquistala, solo per oggi, a meno di 100€!

