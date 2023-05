Garmin HRM-Pro Plus: la fascia cardio in super sconto su Amazon

Se sei un appassionato di fitness o uno sportivo serio, sicuramente hai sentito parlare della fascia cardio Garmin HRM-Pro Plus. Questo dispositivo, che oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27%, offre una serie di caratteristiche avanzate che consentono di monitorare la frequenza cardiaca e le metriche di performance in modo estremamente preciso. Approfitta subito di questa offerta e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 94,90 euro.

Garmin HRM-Pro Plus: l’occasione che stavi cercando

La tecnologia ANT+ e Bluetooth Low Energy permette alla fascia toracica Garmin HRM-Pro Plus di trasmettere dati accurati agli smartwatch e ai ciclocomputer Garmin, all’app Tacx Training e ad altre app e attrezzature fitness compatibili. Questo significa che avrai sempre accesso a informazioni dettagliate sulla tua frequenza cardiaca durante l’allenamento, permettendoti di ottimizzare le tue prestazioni e migliorare la tua salute cardiovascolare.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa fascia cardio Garmin HRM-Pro Plus è la sua lunga durata della batteria. Con un uso medio di un’ora di allenamento triathlon al giorno, la batteria può durare fino a 12 mesi. Inoltre, lo sportello della batteria può essere aperto e chiuso senza l’uso di attrezzi, semplificando così la sostituzione della batteria CR2032.

Non solo la fascia cardio Garmin HRM-Pro Plus è adatta per l’allenamento all’aperto, ma è anche un compagno perfetto per le sessioni di allenamento indoor. Quando corri su pista indoor o su un tapis roulant, questa fascia trasmette le informazioni sul passo e sulla distanza allo smartwatch Garmin, consentendoti di ottenere dati accurati anche in assenza di GPS. Potrai tenere traccia delle tue prestazioni e monitorare i progressi anche durante le sessioni di allenamento in palestra o a casa.

Ma le caratteristiche avanzate non finiscono qui. La fascia cardio Garmin HRM-Pro Plus è in grado di rilevare anche dati relativi alle dinamiche di corsa. Questi includono l’oscillazione verticale, il tempo di contatto con il suolo, la lunghezza della falcata, il rapporto verticale e altro ancora. Questi dati forniscono informazioni preziose sulla tua tecnica di corsa, consentendoti di identificare aree di miglioramento e ottimizzare il tuo stile di corsa per massimizzare le prestazioni.

Un’altra caratteristica che rende la fascia cardio Garmin HRM-Pro Plus eccezionale è la sua memoria di registrazione. Anche se indossi la fascia senza l’orologio Garmin, i dati vengono comunque registrati durante le sessioni di nuoto e altre attività sportive. Al termine dell’allenamento, i dati vengono inviati allo smartwatch Garmin, consentendoti di analizzare le tue prestazioni e tenere traccia dei tuoi progressi nel tempo.

In conclusione, la Garmin HRM-Pro Plus è una fascia cardio precisa, affidabile e ricca di funzionalità avanzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.