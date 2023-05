Garmin Forerunner 745 a PREZZO FOLLE: scopri il nuovo Coupon eBay

Attiva ora il nuovo Coupon MENO15 di eBay per ottenere il Garmin Forerunner 745 a un prezzo folle. Mettilo nel carrello a soli 297,50 euro, invece di 419,99 euro (prezzo di listino). Devi solo inserire il codice MENO15 prima del check out, nell’apposita sezione dedicata ai voucher. La consegna gratuita è un altro vantaggio di questo ordine spettacolare che ti fa risparmiare tantissimo.

Addirittura puoi anche decidere di pagare l’intero importo in 3 rate tasso zero. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 99,16 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“. Davvero niente male per essere un’offerta dello smartwatch più ricercato per chi ama la corsa.

Garmin Forerunner 745: lo smartwatch per la corsa numero 1 al mondo

L’ottimo smartwatch Garmin Forerunner 745 è stato creato per chi ama la corsa in particolare e lo sport più in generale. Dedicato a runner e triatleti, permette di affinare le proprie prestazioni in vista di una gara o semplicemente migliorare la propria performance. 16 ore di batteria, VO2 Max, Training Load e Status. Suggerimenti di allenamento giornalieri personalizzati. Sincronizzazione musica. Garmin Pay per pagamenti contactless.

Il Forerunner 745 è anche dotato di sensori specifici per la misurazione della frequenza cardiaca, così da tenere conto del lavoro aerobico/anaerobico per il massimo allenamento. Inoltre, permette di controllare la variabilità ed eventuali picchi anomali. Aggiungilo subito in carrello a soli 297,50 euro, anziché 419,99 euro, grazie al Codice Coupon MENO15. Se vuoi pagalo in 3 rate tasso zero con PayPal.

