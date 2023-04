Garmin Forerunner 55 a un PREZZO da SVENIMENTO, ora solo 128€

Prima che sia tardi ti voglio subito dire che questo sconto che ti sto per segnalare durerà pochissimo, per cui sii rapido. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Garmin Forerunner 55 a soli 128,25 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a un incredibile ribasso del 32%, più un ulteriore sconto al check-out, che porta il prezzo al più basso di sempre. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis sempre al check-out.

Garmin Forerunner 55: uno smartwatch che non ha rivali

Ci sono pochi giri di parole da fare, Garmin Forerunner 55 non ha rivali. È uno smartwatch fantastico con tantissime funzioni che ti permettono di tenerti in forma e praticare tutti gli sport che vuoi. Si presenta con un display rotondo colorato molto luminoso da 1,04 pollici. Ha un cinturino in morbido silicone che non fa sudare il polso e quindi risulta anche molto leggero.

Scegli una delle oltre 20 app precaricate e allenati in modo personalizzato. Il GPS integrato ti permette di tenere traccia dei tuoi spostamenti senza avere dietro lo smartphone. Grazie a un sensore preciso può monitorare i battiti del cuore, l’ossigeno nel sangue, le calorie bruciate, i km percorsi e tanto altro. È resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una super batteria in grado di durare per 2 settimane con una sola ricarica.

A questo prezzo bisogna davvero correre. Perciò prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Forerunner 55 a soli 128,25 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.