Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965 UFFICIALI con display AMOLED

Garmin ha presentato oggi la nuova serie di smartwatch GPS dedicati alla corsa: Forerunner 265 e Forerunner 965. I dispositivi sono dotati di un display AMOLED ultra-brillante protetto da una lente Corning Gorilla Glass.

Forerunner 265 e Forerunner 965 integrano il tradizionale design a 5 pulsanti, con un display Always-On a colori ed un touchscreen molto reattivo. Garmin Forerunner 965 ha una lunetta in titanio che conferisce maggiore eleganza. Entrambi i modelli offrono numerose funzionalità avanzate per l’allenamento, oltre a una lunga durata della batteria: fino a 15 giorni per Forerunner 265 e fino a 23 giorni per Forerunner 965.

Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965 sono smartwatch progettati appositamente per i runner, offrendo strumenti all’avanguardia per aiutare gli atleti a superare i propri limiti. Ogni mattina, il Morning Report fornisce una panoramica del sonno per la notte appena trascorsa ed un’indicazione di allenamento per la giornata, insieme all’HRV Status ed alle condizioni meteorologiche abbinando lo smartphone.

La funzione Race Widget mostra allenamenti giornalieri personalizzati e previsioni sul tempo di completamento di una gara in base ai dettagli del percorso, alle condizioni atmosferiche ed alla condizione fisica. Inoltre, fornisce suggerimenti personalizzati che si adattano dopo ogni sessione di corsa per allinearsi al livello di prestazione ed al recupero, tenendo conto anche delle prossime gare qualora venissero aggiunte al calendario di Garmin Connect.

La funzione Training Readiness indica l’intensità di allenamento adeguata per la giornata grazie ad un punteggio basato sulla qualità del sonno, il recupero, il Training Load ed altro ancora. Il tracciamento della variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno garantisce una migliore gestione del recupero e fornisce un quadro generale del proprio stato di benessere.

Infine, la misurazione della potenza di corsa e delle dinamiche di corsa, come la cadenza, la lunghezza della falcata ed il tempo di contatto con il suolo, viene effettuata direttamente dal polso, senza bisogno di app o accessori. In sintesi, Garmin Forerunner 265 e Forerunner 965 sono gli alleati perfetti per i runner, progettati per supportare gli atleti nella pianificazione, preparazione e prestazione, rimanendo sempre connessi.

Disponibile da subito, Garmin Forerunner 965 ha un prezzo di vendita consigliato di 649,99 euro, mentre Forerunner 265 ha un prezzo di 499,99 euro.