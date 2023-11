Garmin Forerunner 255 con sconto del 27% su Amazon: autonomia esagerata

Il Garmin Forerunner 255 è un smartwatch dedicato alla corsa, attualmente in offerta con uno sconto del 27%, al prezzo di 257,00€ anziché 349,99€. Questo dispositivo offre funzionalità avanzate per migliorare le tue prestazioni e monitorare la tua salute.

Grazie ai dati di analisi avanzata e di recupero, potrai allenarti in modo efficace e monitorare la tua preparazione per raggiungere nuovi obiettivi. Il dispositivo fornisce un report mattutino che include informazioni sulla qualità del sonno, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e consigli di allenamento giornalieri.

La batteria offre fino a 14 giorni di durata in modalità smartwatch e fino a 30 ore in modalità GPS, riducendo la necessità di ricaricare frequentemente il dispositivo. Con un profilo sport triathlon e oltre 30 attività integrate, il Forerunner 255 è adatto a diverse discipline sportive.

L’orologio offre anche la possibilità di pianificare la strategia di allenamento con consigli giornalieri, dettagli del percorso e altro ancora. Il Garmin Forerunner 255 è leggero, pesa solo 49g, ed è costruito con materiali resistenti al sudore.

Per un’esperienza completa, puoi utilizzare il sistema contactless Garmin Pay integrato per pagamenti veloci e comodi: ti basterà appoggiare il polso sul POS, nulla di più facile e veloce. Approfitta di questa offerta per ottenere un dispositivo completo, ideale per chi ama la corsa e il monitoraggio delle prestazioni. Non farti scappare questa offerta e portalo a casa a soli 257€!

