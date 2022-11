Garmin Fenix 6X PRO: il RE indiscusso degli smartwatch al 43%

Oggi ti segnalo quest’offerta che ha dell’incredibile, con cui puoi risparmiare ben 280 euro e mettere le mani su uno dei migliori smartwatch sul mercato. Metti subito nel tuo carrello l’epico Garmin Fenix 6X PRO a soli 369,90 euro, invece che 649,99 euro.

Con questo sconto del 43% si raggiunge un ribasso pazzesco, un prezzo così non si vedeva da circa 9 mesi, per cui bisognerà correre prima che le unità disponibili finiscano. Questo smartwatch ha talmente tante belle caratteristiche che è difficile descriverle tutte nel dettaglio. È dotato di uno splendido schermo a colori HD da 51 mm con più di 30 app precaricate per lo sport e il fitness. È robusto, resistente all’acqua e possiede una batteria che dura un’eternità.

Garmin Fenix 6X PRO: perfetto anche in condizioni estreme

Oltre ad avere un bellissimo look, con una lunetta in acciaio inossidabile e un cinturino in morbido silicone, e anche super resistente. Infatti è garantito per resistere agli urti alla polvere e all’acqua per immersioni fino a 100 m. Contiene più di 30 app che ti permetteranno di tenerti in forma con sensore cardio e GPS integrato. È anche dotato di un barometro e di una bussola elettronica a tre assi molto precisi.

Collegandolo a un tuo dispositivo riceverai notifiche in tempo reale e potrai ascoltare la tua musica preferita. Scegli i quadranti gratuiti tramite l’app dedicata e personalizza il tuo stile. Paga con Garmin pay senza nemmeno tirare fuori le tue carte di credito. Infine una nota bisogna farla alla batteria che è in grado di accompagnarti per più di un mese senza GPS attivo.

Tutto questo e molto altro oggi lo puoi avere a un prezzo stracciato. Non perdere questa occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Fenix 6X PRO a soli 369,90 euro, invece che 649,99 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.