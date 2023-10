Garmin Dash Cam Mini 2: sconto VANTAGGIOSO su Amazon

Hai mai desiderato una prova irrefutabile dei tuoi viaggi su strada? La Garmin Dash Cam Mini 2 è qui per offrirti una soluzione elegante e avanzata per catturare ogni momento in modo nitido e dettagliato. E oggi è ancora meglio, grazie allo sconto del 10% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 116,89 euro.

Garmin Dash Cam Mini 2: le scorte a disposizione sono quasi finite

Dotata di un angolo di ripresa di 140 gradi, questa piccola ma potente dash cam acquisisce e salva ogni dettaglio in video HD 1080p. Non perderai mai un singolo istante dei tuoi viaggi grazie alla sua incredibile qualità video.

La Dash Cam Mini 2 di Garmin è compatta quanto una chiave. Il suo design discreto offre non solo un’estetica elegante ma anche praticità. Puoi installarla facilmente in due modi: verso l’alto o verso il basso, consentendo il passaggio del cavo di alimentazione senza ingombro.

Mantieni le mani sul volante e comanda la dash cam con la tua voce. Chiedile di salvare un video, avviare o interrompere la registrazione, scattare foto e molto altro ancora. Questa caratteristica rende l’utilizzo della dash cam estremamente intuitivo e sicuro.

Grazie alla funzione di monitoraggio Live View, puoi controllare la tua auto da remoto. E se qualcosa dovesse accadere mentre sei lontano, la funzione Parking Guard ti avviserà immediatamente di eventuali incidenti o movimenti sospetti intorno al tuo veicolo parcheggiato.

Le tue riprese video sono preziose, e la Garmin lo sa. È per questo che le registrazioni vengono archiviate in modo sicuro su Vault, il cloud online di Garmin, gratuito per le prime 24 ore. Potrai accedere facilmente tramite l’app Garmin Drive sul tuo smartphone, assicurandoti di avere sempre accesso alle tue registrazioni più importanti.

La Garmin Dash Cam Mini 2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 10% al prezzo di 116,89 euro.

