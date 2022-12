Garmin Approach S12: l'orologio per il GOLF a un ottimo prezzo (-30%)

No, non è uno smartwatch come lo intendiamo noi oggi. E no, non è nemmeno un orologio normale. Il Garmin Approach S12 è l’orologio che tutti i golfisti dovrebbero indossare mentre sono sul green. Perché ti aiuta a concentrarti unicamente sulla partita, senza altre distrazioni inutili. E poi perché ti consente di migliorare la tua tecnica di gioco. In queste ore è in offerta su Amazon a soli 139,90, a fronte di un prezzo di listino di 199,99 euro.

Di solito, Amazon tende a proporre sconti così importanti su articoli che hanno un’alta domanda. Ecco perché abbiamo fatto un balzo sulla sedia quando ci siamo trovati di fronte a uno sconto del 30% su un orologio di nicchia come l’Approach S12 di Garmin. E per lo stesso motivo ti consigliamo di prendere al volo l’offerta, sapendo che non durerà ancora a lungo.

Approach S12: il gioiello di Garmin per chi ama il golf

L’orologio per il golf Approach S12 di Garmin include tutta una serie di funzionalità che lo rendono un must have per chiunque pratichi golf sia a livello amatoriale che agonistico. Innanzitutto, troverai caricate le mappe di oltre 42.000 campi di golf. Magari non ti serviranno tutte, ma comunque ci sono. Con al polso l’Approach S12 saprai anche in maniera esatta tutte le distanze dalla front, back e middle del green. In questo modo, impugnerai i ferri con una maggiore consapevolezza.

E ancora: grazie all’app Garmin Golf, puoi monitorare ogni tuo colpo caricandolo direttamente dall’orologio. Qualcuno ha detto segnapunti? Dimenticalo. E se la partita si prolunga o si gioca sotto il sole all’ora di punta nessun problema: l’orologio ha un’autonomia di 30 ore e uno schermo antiriflesso.

Approfitta quindi dell’offerta di queste ore disponibile su Amazon e risparmia 60 euro, subito per un orologio che terrai al polso anche dopo aver lasciato il green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.