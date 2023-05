Garfield Kart Furious Racing: il gioco che non sapevi di volere (-31%)

Se sei un fan del celebre gatto rosso amante delle lasagne, non puoi lasciarti sfuggire Garfield Kart Furious Racing per PS4. Questo gioco, disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 31%, offre un’esperienza di guida emozionante e divertente che saprà coinvolgere tutti i membri della famiglia, ad un prezzo speciale di soli 24,11 euro.

Garfield Kart Furious Racing: non perdere questo affare per PS4

Una delle prime cose che si notano di Garfield Kart Furious Racing sono le tre modalità di gioco disponibili: Grand Prix, Single Race e Time Trial. Queste opzioni offrono una varietà di sfide e garantiscono ore di divertimento. Nel Grand Prix, puoi competere in una serie di gare contro i tuoi amici o l’intelligenza artificiale per conquistare il podio. La modalità Single Race ti permette invece di selezionare la pista e il numero di giri per una gara veloce e piena di sorprese. Se preferisci mettere alla prova le tue abilità di guida, il Time Trial ti permette di migliorare i tuoi tempi personali cercando di battere i record.

Garfield Kart Furious Racing offre anche un’esperienza multiplayer coinvolgente. Fino a quattro giocatori possono sfidarsi in modalità split-screen, garantendo divertimento e competizione tra amici e familiari. In alternativa, puoi connetterti online e gareggiare contro altri sette giocatori provenienti da tutto il mondo. L’online mode ti permette di misurare le tue abilità di guida con sfide sempre diverse e avvincenti.

Garfield Kart Furious Racing presenta un roster di personaggi ispirati all’universo di Garfield. Puoi scegliere di guidare come Garfield, Odie, Jon e molti altri iconici protagonisti del mondo dei fumetti. Ogni personaggio ha le sue caratteristiche uniche, che influenzano le prestazioni della vettura e aggiungono una dimensione strategica alle gare.

Dal punto di vista grafico, Garfield Kart Furious Racing offre un design colorato e accattivante. Approfitta subito di questo super sconto del 31% su Amazon e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 24,11 euro. Non perdere altro tempo, sono rimaste le ultime scorte disponibili prezzo i magazzini del noto e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.