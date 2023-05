Gaming Week su Amazon: 5 prodotti TOP da acquistare subito

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi perderti la Gaming Week su Amazon, l’evento online dedicato al mondo del gaming che ti offre fantastiche offerte su prodotti di qualità. Fino al 28 maggio, potrai approfittare di sconti imperdibili su videogiochi, accessori, monitor, componenti e molto altro.

In questo articolo, ti proponiamo 5 prodotti TOP da acquistare subito per migliorare la tua esperienza di gioco.

Gaming Week di Amazon: i 5 prodotti che non puoi proprio perderti

Le cuffie Logitech G433 sono il compagno ideale per i tuoi giochi preferiti. Queste cuffie offrono un audio surround 7.1 di alta qualità, grazie alla tecnologia DTS Headphone:X. Il microfono integrato è dotato di cancellazione del rumore e si può staccare quando non serve. Il design è leggero e confortevole, con padiglioni in tessuto sportivo traspirante. Le cuffie sono compatibili con PC, console e dispositivi mobile. Approfitta dello sconto del 42% e acquista le Logitech G433 a soli 83,99 euro.

Se vuoi immergerti nel mondo dei tuoi giochi preferiti, hai bisogno di un monitor gaming di qualità. Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 è quello che fa per te. Questo monitor ha uno schermo curvo da 27 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il pannello è dotato di tecnologia HDR10 per una maggiore fedeltà dei colori e contrasto. Il tempo di risposta è di soli 1 ms e il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium per eliminare il tearing e lo stuttering. Il design è elegante e moderno, con una base regolabile in altezza e inclinazione. Risparmia 80 euro e compra il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 a soli 209 euro.

Se hai una PS4 o una PS5 e vuoi ampliare lo spazio per i tuoi giochi, non puoi lasciarti sfuggire l’hard disk esterno Seagate Game Drive. Questo hard disk ha una capacità di 2 TB, sufficiente per memorizzare oltre 50 giochi. Si collega facilmente alla console tramite USB e non richiede alcuna installazione. L’hard disk è compatibile con PS4, PS4 Pro e PS5 e supporta anche i giochi ottimizzati per la nuova generazione. L’hard disk ha un design nero opaco con il logo PlayStation in bianco. Approfitta dello sconto del 38% e compra l’hard disk esterno Seagate Game Drive a soli 79,99 euro.

Per giocare online senza problemi, hai bisogno di una connessione internet veloce e stabile. Il router AVM Fritz!Box 4060 Edition International è la soluzione ideale per te. Questo router offre una velocità fino a 2400 Mbps grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh AC+N dual band. Il router ha quattro porte LAN Gigabit e una porta WAN Gigabit per collegare i tuoi dispositivi cablati. Inoltre, ha una porta USB 3.0 per condividere file e stampanti in rete. Il router supporta anche la telefonia VoIP con due porte analogiche e una DECT integrata. Risparmia 80 euro e compra il router AVM Fritz!Box 4060 Edition International a soli 179,99 euro.

Se cerchi un notebook potente e performante per il gaming, il MSI Pulse GL76 12UEK-491IT è quello che fa per te. Questo notebook ha uno schermo da 17.3 pollici con risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il processore è un Intel Core i7-11800H di undicesima generazione, affiancato da una scheda grafica Nvidia GeForce RTX3060 da 6 GB. La memoria RAM è di 16 GB DDR4 e lo spazio di archiviazione è di 512 GB SSD PCIe NVMe M.2. Il notebook ha anche una tastiera retroilluminata RGB personalizzabile e un sistema di raffreddamento avanzato con due ventole dedicate. Approfitta dello sconto del 30% e compra il notebook MSI Pulse GL76 12UEK-491IT a soli 1399 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.