Gaming sfrenato SENZA FILI, merito di questo mouse Logitech (-20%)

Spendi poco ma hai tutto a portata di mano con questo straordinario mouse gaming firmato Logitech. Sto proprio parlando del G303 Shroud Edition che ha esattamente tutto quello di cui eri in cerca.

Grazie alla promozione andata online su Amazon, concludere il tuo affare personale è un attimo. Il ribasso del 20% fa calare il prezzo al punto giusto e con un click acquisti il tuo prodotto a soli 83,50€. Insomma, cosa stai aspettando?

Ricordati che basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account per ottenere spedizioni non solo gratuite ma anche veloci.

Logitech G303 Shroud Edition, il mouse wireless da gaming

Non solo elimini il problema dei fili ma con tutto quello che ha da offrirti, questo mouse Logitech ti consente di migliorare le tue prestazioni in game con una sola mossa. Pensa un po’, disponibile in colorazione nera ha tutte le tecnologie di cui sei in cerca.

Parto col botto dicendoti che hai a portata di mano un sensore HERO 25K che legge anche il tuo più piccolo movimento. In mano, la periferica è comodissima grazie al design ergonomico tanto quando al peso minimo: 75 grammi ed è tutto.

5 pulsanti sulla sua superficie e compatibilità assicurata per averlo pronto fin dal primo secondo e non dover stare a smanettare con driver e impostazioni varie. Praticamente lo ricevi, lo colleghi ed è pronto per farti saltare in prima linea.

Visto che è wireless, in più, ti elimina ogni limitazione e sei libero nei movimenti come mai prima d’ora.

Che ne pensi? Per me questo mouse gaming di Logitech è da acquistare al volo. Non te lo fare scappare ora che è in promozione su Amazon con il 20% di sconto, acquistalo al volo con appena 83,50€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

