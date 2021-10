Gamestop: le prepagate DAZN vanno a RUBA!

Gamestop offre la possibilità di acquistare le card prepagate di DAZN per fruire dei suoi contenuti esclusivi in streaming. La differenza tra le prepaid e l'abbonamento online è sicuramente quella del risparmio. Tutto questo grazie alle card trimestrali e semestrali.

Ricordiamo che la piattaforma DAZN ha acquistato in esclusiva per i prossimi tre anni i diritti della Serie A TIM ed oltre a questo campionato offre altri eventi in diretta streaming inclusi nel costo mensile.

Gamestop: ecco le prepagate digitali DAZN!

Nei negozi Gamestop ed online è possibile acquistare le carte prepagate del servizio streaming del momento. Vediamo insieme però quali tagli sono disponibili all'acquisto:

Il vantaggio oltre a quello economico è che non è necessario fornire i propri dati personali per acquistare queste card prepagate. Ricordiamo infatti che DAZN oltre alle 10 partite a giornata di Serie A TIM, offre diversi eventi sportivi come tutte le partite di UEFA Europa League, le migliori partite della neonata UEFA Conference League, i match della Serie BKT, de LaLiga spagnola, delle ambiziose Copa Libertadores e Copa Sudamericana. A questi match si aggiungono quelli di FA Cup, Carabao Cup, MLS, la UEFA Women’s Champions League, ed i canali sportivi tematici Inter TV e Milan TV dedicati ai tifosi delle rispettive squadre.

Oltre al calcio troviamo anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar.

Tutto questo è compreso acquistando le varie prepagate da 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. Inoltre, potrete decidere di acquistare anche due card da 6 mesi ad esempio per essere coperti per l'intero anno e quindi risparmiare 60 euro!