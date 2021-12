GameStop Calendario dell'Avvento: le offerte per la vigilia di Natale!

Siamo arrivati al 24 dicembre 2021, la vigilia di Natale, e di conseguenza alle offerte finali per il Calendario dell'Avvento di GameStop.

Come sempre accade in questi casi, si fa una sorta di “recap” delle promozioni che abbiamo visto per tutto il mese, con la precedenza dati a giochi molto popolari del calibro di FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Pokémon, GTA The Trilogy e Just Dance 2022. Per scoprire tutte le offerte e farvi un ultimo regalo di Natale vi basta aprire il seguente link:

Sconti Calendario dell'Avvento GameStop 24 dicembre 2021 – I giochi e gli accessori in offerta!

Ecco la lista completa dei titoli in offerta oggi tramite la nota catena videoludica:

Just Dance 2022 (Switch) – 37,98€

Just Dance 2022 (PS4) – 34,98€

Just Dance 2022 (PS5) – 34,98€

Just Dance 2022 (Xbox) – 34,98€

Call of Duty Vanguard (PS4) – 64,98€

Call of Duty Vanguard (PS5) – 69,98€

Call of Duty Vanguard (Xbox One) – 64,98€

Call of Duty Vanguard (Xbox Series X/S) – 69,98€

GTA Trilogy (PS4) – 49,98€

GTA Trilogy (Xbox) – 49,98€

Pokémon Diamante Lucente – 45,98€

Pokémon Perla Splendente – 45,98€

FIFA 22 (PS4) – 37,98€

FIFA 22 (Switch) – 25,98€

FIFA 22 (PS5) – 44,98€

FIFA 22 (Xbox One) – 37,98€

FIFA 22 (Xbox Series X/S) – 44,98€

FIFA 22 (PC) – 39,99€

Oggi sono disponibili in promozione anche dei controller PlayStation 4 a tema calcistico:

Controller PS4 Milan – 27,98€

Controller PS4 Italia con cavo – 30,98€

Controller PS4 Napoli – 27,98€

Controller PS4 Inter – 27,98€

Controller PS4 Roma – 27,98€

Controller PS4 Juventus – 27,98€

Controller PS4 Roma con cavo – 27,98€

Controller PS4 Bianco Nero con cavo – 27,98€

Controller PS4 Inter con cavo – 27,98€

Tutte le offerte sono valide sia sul sito ufficiale GameStop che presso uno dei punti vendita e sono riservate ai possessori di una carta GS+.