Games with Gold: ecco i giochi gratis per Xbox di gennaio 2023

Con il solito post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato i due giochi che entreranno a far parte della collana Games with Gold nel mese di gennaio 2023. I due giochi gratis riservati agli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate sono Iris Fall e Autonauts.

I Games with Gold di gennaio 2023: scopriamo i nuovi giochi gratis per Xbox

Iris Fall è un gioco che ti permetterà di entrare in un mondo onirico e straordinariamente progettato per enigmi e un po’ di sana avventura. Nei panni della giovane Iris, dovrai seguire un misterioso gatto nero in un mondo labirintico fatto di luce e oscurità. Enigmi avvincenti e una meccanica di gioco originale caratterizzeranno un’avventura spettacolare.

Autonauts è invece pensato per i perfetti esploratori spaziali. Avrai infatti la possibilità di trovare pianeti disabitati e trasformarli a tuo piacimento. Potrai partire da semplici basi fino ad arrivare a costruire delle vere e proprie civiltà extraterrestri. Dal design adorabile, avrai un sacco di divertenti sfide da padroneggiare.

Iris Fall sarà riscattabile dall’1 al 31 gennaio, mentre Autonauts sarà disponibile dal 16 gennaio al 15 febbraio. Entrambi i giochi faranno per sempre parte della tua collana di titoli digitali finché avrai un abbonamento attivo a Xbox LIVE Gold o Game Pass Ultimate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.