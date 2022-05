Gambe perfette in pochi minuti? Acquista il depilatore Braun Silk-épil 5 scontato del 20%!

Le pelle giornate sono arrivate e con loro anche il caldo e il tempo particolarmente soleggiato, perfetto per indossare le prime gonne e i primi pantaloncini della stagione. Come probabilmente saprai, rasare il proprio corpo è una vera scocciatura: una passata sola non basta mai, la lametta finisce per rovinare la pelle e la crema depilatoria non estirpa la peluria abbastanza in profondità per farti godere le giornate in serenità. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporti il Braun Silk-épil 5 super utile, di ottima qualità e disponibile a un prezzo super conveniente, disponibile solo per pochi giorni al costo di 59,99€.

Silk-épil 5 è dotato di un’impostazione per la rimozione delicata dei peli e, grazie alla presa antiscivolo, puoi epilarti nella vasca o anche sotto la doccia. Se utilizzato regolarmente l’epilazione risulta praticamente impeccabile e indolore! Proprio per questo motivo, e per la grande convenienza del prodotto, ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

La pelle perfetta in vista dell’estate

Il Silk-épil 5 ti assicura un’epilazione impeccabile in una sola passata, permettendoti di togliere facilmente anche i peli più fastidiosi e grantendoti delle gambe perfette più a lungo degli altri epilatori. Grazie alla tecnologia MicroGrip potrai sconfiggere la peluria con ben 28 pinzette ampie, lunghe e profonde, in modo tale da aumentare drasticamente le possibilità di catturare i peli più piccoli e nascosti. Potrai facilmente utilizzarlo con il gel o la schiuma da barba per far scorrere delicatamente il dispositivo sulla tua pelle oppure sfruttando l’acqua calda per rilassare la cute e vivere un’esperienza ancora più delicata e confortevole.

Il Silk-épil 5 è perfetto non solo per le tue gambe ma anche per le tue ascelle e per altre aree particolarmente sensibili o irritabili. Nel caso abbiate una pelle particolarmente delicata, potrete sfruttare il cappuccio massaggiante ad alta frequenza per un’epilazione più confortevole, mentre la testina radente lo trasforma in un rasoio completamente funzionale e il cappuccio regolatore è ideato appositamente per rifinire i peli come preferisci. Essendo completamente impermeabile, puoi rasarti nella vasca o sotto la doccia grazie alla presa antiscivolo e, non meno importante, hai modo di scegliere due velocità: la prima offre un’epilazione estremamente delicata, mentre la seconda garantisce un risultato impeccabile. Ti ricordiamo che al momento potrai portarlo a casa a meno di 60,00€, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.