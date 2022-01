Galaxy Watch4: SCONTO di 70€ per il modello Classic

Il nuovo Samsung Galaxy Watch4 Classic si trova in offerta su Amazon a 299,90€, con uno sconto di ben 70 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta della versione da 42mm dell'ultimo smartwatch del colosso coreano, con cassa in acciaio inox, ghiera meccanica e tantissime funzioni interessanti.

Grazie al sistema operativo WearOS, lo smartwatch si integra alla perfezione con gli smartphone Android, consentendo una gestione ottimale delle notifiche e di molte altre funzioni. La cassa circolare in acciaio ospita un display AMOLED touch e soltanto due tasti laterali, utili per navigare all'interno dell'interfaccia ed attivare alcune funzioni rapide. In questa versione Classic, è presente anche una comoda ghiera per scorrere i menù ed interagire con lo smartwatch in maniera meccanica.

Come ogni dispositivo della serie Galaxy Watch, anche questo Watch4 Classic consente un certo grado di personalizzazione estetica, è possibile sostituire il cinturino standard con uno in silicone, in pelle, in metallo o in tessuto. Samsung mette a disposizione una vasta gamma di cinturini di ogni genere, ma non mancano molti accessori di terze parti, spesso ben più economici.

Il Galaxy Watch4 è un valido alleato anche per gli sportivi, grazie all'apposita applicazione dedicata al tracciamento dell'attività fisica. È possibile selezionare e avviare moltissimi sport differenti, verificando e tracciando i prograssi allenamento dopo allenamento.

Oggi il nuovissimo Watch4 in versione Classic si trova in offerta su Amazon a 299,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.