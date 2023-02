Galaxy Watch4 da 44m di Samsung a prezzo MICRO su eBay

Questa offerta eBay sul Samsung Galaxy Watch4 da 44mm è la migliore che ti possa capitare sottomano in tutto il web. Con un prezzo di vendita di appena 165€ e la consegna rapida direttamente a casa con tanto di spese di spedizione incluse, hai a portata di mano un’occasione unica e irripetibile.

Lo smartwatch di fascia alta a marchio Samsung è uno tra i migliori e più popolari al mondo, merito del suo bellissimo design ma soprattutto il suo incredibile rapporto qualità/prezzo che non lo rende paragonabile a nient’altro.

Solo su eBay trovi il Galaxy Watch4 da 44mm di Samsung ad appena 165€

Ad appena 165€ ti arriva a casa un wearable che ha tutto ciò di cui hai bisogno: un eccellente pannello touch a colori in una cassa da 44mm in metallo; un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e della ossigenazione del sangue (SpO2); una batteria di lunga durata con ricarica wireless e il riconoscimento e tracciamento automatico di tantissimi allenamenti differenti per aiutarti a restare in forma.

Ebbene, con questa offerta di eBay hai finalmente l’opportunità di allacciare al polso l’epico smartwatch di fascia alta di Samsung a un prezzo davvero molto conveniente. Inoltre, considera che il device ti arriva direttamente a casa in pochissimo e addirittura senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.