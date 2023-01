Galaxy Watch 4 (44mm) è l'OFFERTA del GIORNO in casa Amazon (-43%)

Di solito a questo prezzo viene proposta la versione da 40mm, cioè quella più piccola, quella rivolta alle persone con i polsi molto stretti. Oggi invece al prezzo di 173 euro c’è in offerta il vero Galaxy Watch 4, quello da 44mm, quello che va bene sul polso del 99% di utenti. Ecco la differenza qual è, ed ecco perché parliamo di offerta del giorno.

Il modello protagonista della promozione di queste ore di Amazon è quello di colore Nero, con Bluetooth e un display Super AMOLED da 1,4″. Appena lo indosserai il tuo braccio diventerà una calamita per tantissime persone: te la senti di affrontare le conseguenze di una popolarità improvvisa?

Samsung Galaxy Watch 4 (44mm): dai il benvenuto alle offerte di gennaio targate Amazon

Chi l’ha detto che gennaio è un mese di calma piatta per le offerte? Amazon smentisce di nuovo tutte le chiacchiere del web prendendosi la responsabilità di scontare di quasi 130 euro il Galaxy Watch 4 da 44mm, a fronte di un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 299 euro. Ecco, se ti colleghi adesso sul sito ufficiale di Samsung, troverai lo stesso Galaxy Watch 4 in vendita a 299 euro.

Vero, non è l’ultimo modello commercializzato da Samsung (da qualche mese c’è il nuovo Galaxy Watch 5), ma il Galaxy Watch 4 è ancora il modello da preferire perché identico nel design e, di fatto, anche nelle prestazioni, con tutte le nuove funzionalità già a bordo: dalla misurazione della composizione corporea agli oltre 90 esercizi fisici monitorati, in aggiunta al controllo in tempo reale della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna (senza dimenticare la chicca dell’elettrocardiogramma).

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per regalarti il Galaxy Watch 4 da 44mm a un prezzo stracciato. La spedizione è gratuita, con la consegna prevista entro la giornata di domani.

