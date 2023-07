Galaxy Tab S9: offerta lancio da 929 euro con Book Cover Keyboard Slim in omaggio

Galaxy Tab S9 è il nuovo tablet di fascia premium dell’azienda coreana Samsung che punta a diventare il punto di riferimento tra i tablet Android, come già accaduto con il precedente Tab S8, lanciando contemporaneamente il guanto di sfida ai nuovi iPad Pro di Apple. Per riuscirci, Samsung sfodera il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, con una batteria più capiente rispetto alla passata generazione e la certificazione IP68.

Ottima l’offerta di lancio sul sito ufficiale samsung.com: 929 euro per il modello Tab S9 in configurazione 12+256GB, con in omaggio la Book Cover Keyboard e 1 anno di assicurazione gratuita per un danno accidentale con Samsung Care+. In più hai il 50% di sconto sugli accessori e il 30% di sconto sugli auricolari Buds a carrello.

Galaxy Tab S9 in offerta a 929 euro sullo store ufficiale di Samsung

Il nuovo Tab S9 vanta un display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con risoluzione di 1600 x 2560 pixel e un refresh rate fino a 120 Hz.

Tra i fiori all’occhiello del nuovo Galaxy Tab appartenente alla serie S c’è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La capienza della batteria raggiunge gli 8.400 mAh, 400 mAh in più rispetto alla precedente generazione, con una ricarica rapida a 45W.

Approfitta della promo di lancio sul Galaxy Tab S9 per risparmiare 120 euro sul prezzo di listino (pari a 1.049 euro, ndr) e ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard del valore di 219,90 euro e 12 mesi di assicurazione gratuita con Samsung Care+ L’offerta è valida fino al 10 agosto mentre la spedizione (gratuita) sarà a partire dal 4 agosto.

